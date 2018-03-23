Лавров назвал нового советника Трампа Джона Болтона «жестким дипломатом»

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Джона Болтона жестким дипломатом и политиком. По мнению Лаврова, Болтон будет проводить именно ту политику, которую ему обозначит президент США.

Глава МИД РФ сообщил, что ему уже доводилось пересекаться с новым помощником Трампа по нацбезопасноти по рабочим вопросам.

Помимо этого, он отметил профессионализм Болтона.

«Я с ним работал. Он был исполняющим обязанности постоянного представителя США при ООН… Но после того как он ушёл с этого поста, он оставался в политологических кругах, мы периодически созванивались. Он как-то заезжал в Нью-Йорк из Вашингтона. Мы с ним встречались, обсуждали ситуацию, которая складывалась на тот момент. Он, конечно, профессиональный человек», - цитируют Лаврова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сменил помощника по национальной безопасности.