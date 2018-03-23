На YouTube появился новый вирус, ворующий персональные данные

Компания «Доктор Веб» заявила об обнаружении нового троянского вируса, который распространяется через YouTube.

Программа способна «похитить» с зараженного устройства сохраненные файлы и персональные данные, включая все логины и пароли.

«Утечка этих данных может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к учетным записям жертвы в социальных сетях и других онлайн-сервисах», - говорится в сообщении на сайте компании.

Распространение вируса началось 11 марта 2018 года и продолжается по сей день.

Чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, распространители вируса под «фейковыми» аккаунтами публикуют ссылку в комментариях к видео, которая ведет пользователя на «Яндекс.Диск». Переходя по такой ссылке, на компьютер пользователя автоматически скачивается файл, содержащий вирус.

Отмечается, что троянец опасен только для пользователей Windows.

Все украденные данные складываются в отдельный файл и позже отправляются на сервер злоумышленникам.