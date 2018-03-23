Ученые назвали новую причину синдрома хронической усталости

При синдроме хронической усталости пациенты обычно жалуются на долгие периоды утомления, общее недомогание, депрессию, бессонницу, снижение концентрации, сонливость, ухудшение памяти, мышечные и головные боли, частые инфекционные заболевания. Симптомы хронической усталости могут совпадать с симптомами других заболеваний, лабораторные анализы или медобследования не позволяют их диагностировать, поэтому существование болезни ставится под сомнение. Но, по некоторым ученых оценкам, такое состояние может наблюдаться у 2,6% населения планеты. Точные причины синдрома хронической усталости до сих пор не известны (некоторые ученые утверждают, что болезнь может вызывать некий вирус), и эффективных методов лечения нет. Исследования специалистов Медицинского центра при Университете Гронингена в Нидерландах в этой области были опубликованы в издании Frontiers in Endocrinology.

При этом уточняется, что некоторые симптомы хронической усталости совпадают с симптомами гипотиреоза (снижения функции щитовидной железы, из-за чего в организме появляется дефицит гормонов щитовидки). Но у пациентов с синдромом хронической усталости обычно не наблюдается характерного признака гипотиреоза – повышенной секреции гормона гипофиза ТТГ, стимулирующего синтез гормонов щитовидной железы. Данное обстоятельство натолкнуло ученых под руководством на мысль, что в основе синдрома хронической усталости – низкая активность гормонов щитовидной железы при нормальной работе органа.

Чтобы проверить данную гипотезу, исследователи сравнили показатели функции щитовидной железы у 98 пациентов с синдромом хронической усталости и 99 здоровых людей. Оказалось, что, по сравнению со здоровыми людьми, в крови пациентов с синдромом хронической усталости снижены уровни ключевых гормонов щитовидки трийодтиронина и тироксина, но уровень гормона гипофиза, находился в пределах нормы. При этом у пациентов с синдромом хронической усталости повышен уровень другого гормона, обратного трийодтиронина. Как полагают ученые, это связано с тем, что организм предпочитает не стимулировать секрецию гормона трийодтиронина, а превращать гормон тироксина в трийодтиронин.

Полученные учеными данные еще предстоит подтвердить в более масштабных исследованиях. Они предположили, что, если связь между гормональным дисбалансом и синдромом хронической усталости подтвердится, пациентам смогут помочь добавки с йодом и трийодтиронином, хотя пока данная гипотеза требует подтверждения.