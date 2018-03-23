Мединский назвал имя нового худрука МХТ имени Чехова

В МХТ имени Чехова назначен новый худрук. Им станет режиссер и худрук московского театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс» с отсылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского.

«Решение принято, приказ я подпишу сегодня, он будет датирован 23 апреля, это первый день после 40 дней (со смерти Табакова – прим.ред.)», - заявил Мединский на совещании с руководителями ведущих театров.

Сам Женовач пока никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее предполагалось, что должность худрука МХТ имени Чехова займет режиссер Валерий Фокин. Однако на брифинге в Министерстве культуры РФ он сообщил о своем отказе.

Театр остался без художественного руководителя после смерти народного артиста СССР Олега Табакова.