Бразилия разгромила Россию со счетом 3:0

Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Гости владели инициативой с начала матча. Первый опасный момент команда Бразилии создала на четвертой минуте. Вратарь российской сборной Игорь Акинфеев спас после удара Габи Жезуса в упор.

После перерыва первый гол забили бразильцы. После розыгрыша углового от команды соперников Акинфеев спас вновь, но Миранда добил, выиграв борьбу у Кутепова.

Второй мяч в ворота россиян забил Филиппе Коутиньо, реализовав пенальти, – Головин завалил Паулиньо в штрафной России. Третий гол забил Паулиньо – Виллиан, он подал мяч с фланга, защитники допустили ошибку и не помешали игроку «Барселоны» в момент удара.