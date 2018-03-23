Липецкая фабрика Порошенко за год увеличила убытки в 63 раза

Липецкая кондитерская фабрика Roshen, основанная президентом Украины Петром Порошенко, терпит серьезные финансовые потери. Об этом сообщает издание «Українськi Новини».

За 2017 год ее убыток увеличился в 63,7 раза – с 4,9 миллиардов рублей до 311,7 миллионов.

Выручка предприятия за год упала c 1,3 миллиарда рублей до 248,6 миллионов.

Общая задолженность предприятия на сегодняшний день составляет 735,3 миллионов рублей.

Помимо этого, штаб фабрики также подлежал сокращению. За год с предприятия было уволено 667 сотрудников. Так, на конец 2017 года на нем числилось всего 72 сотрудника.

Производство на расположенной в России фабрике Roshen было остановлено еще в апреле 2017 года.