Обед перед камерой: кукабара съела живую змею

Житель австралийского города Тевантин Уильям Уотсон выложил в Сеть ролик, на кадрах которого видно, как кукабара съедает змею.

На видео запечатлено, что змея еще жива и пытается сопротивляться действиям птицы. В ответ на это кукабара бьет пресмыкающееся о забор, на котором сидит. Всего процесс принятия пищи у птицы занял около десяти минут.

«Змея извивалась до конца. Когда кукабара улетела, от нее остался только хвостик. Она съела ее полностью», – рассказал Уотсон.

Очевидец признается, что часто видит этих птиц у себя на заднем дворе, но такую ситуацию он наблюдал впервые. Об этом сообщает ABC Australia.

Кукабары относятся к семейству зимородковых, свое название получили из-за своих криков, которые похожи на человеческий хохот. Крик начинается как низкий «цокающий» смех, который постепенно перерастает в пронзительный «смех».