Суд арестовал Савченко на два месяца

Суд принял постановление арестовать депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко. Об сообщает телеканал «112 Украина».

По стражей она пробудет два месяца, до 20 мая 2018 года. Такое решение принял председательствующий судья Шевченковского районного суда Киева.

Он отметил, что никакая другая мера пресечения свободы, кроме как заключение под стражу без права внесения залога, не является приемлемой в данной ситуации.

Вместе с этим, судья постановил, что задержание нардепа 22 марта было незаконным.

Сторонники Савченко считают постановление суда противоправным и собираются его обжаловать.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко обматерила прокурора прямо в зале суда.