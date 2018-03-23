В Раде назвали число погибших украинских военнослужащих в Донбассе

За все время конфликта в Донбассе 2383 украинских военнослужащих погибли в боевых действиях, заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на встрече с латвийской делегацией. Официальное сообщение опубликовано на сайте парламента.

Она отметила, что общее количество жертв, пострадавших – более 10 тысяч человек.

Также она добавила, что объявленное 5 марта «весеннее перемирие» значительно поспособствовало уменьшению количества жертв в регионе.

Напомним, в настоящее время по решению участников Минских переговоров в Донбассе действует режим прекращения огня.