Строители начали укладку асфальта на последних участках Крымского моста

На последних морских участках Крымского моста началась укладка асфальта. Об этом сообщает «Крыминформ», ссылаясь на замначальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрата Турсунбекова.

«Сегодня мы приступили к обустройству нижних слоев асфальтобетона на морских участках», – сказал он.

Турсунбеков также добавил, что эту работу планируется завершить в апреле, и «подойти к открытию движения по автодорожному мосту в мае».

В настоящее время автомобильная дорога на мосту заасфальтирована на 70%: четырнадцать из девятнадцати километров дороги покрыто асфальтом. Обустройство барьерного заграждения выполнено на 60%, также смонтировано 70% элементов искусственного освещения.