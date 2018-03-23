Савченко обматерила прокурора в зале суда

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обматерила прокурора во время судебного заседания в Киеве, где над ней идет процесс. Нардепа обвиняют в подготовке серии терактов, а также госпереворота на территории Украины.

Во время судебного заседания прокурор провел аналогию между делом Савченко и делом задержанных в Донбассе россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Подобное сравнение возмутило женщину.

Между сторонами возник спор, в ходе которого Савченко нецензурно высказалась в адрес государственного обвинителя.

Ранее сообщалось, что Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко объявила голодовку прямо в зале суда.