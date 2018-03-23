На саммите ЕС за съемочной группой «Звезды» установили слежку

За съемочной группой «Звезды», которая сейчас работает на полях саммита ЕС, установлена слежка. Корреспондент Ольга Бороднева рассказала, что ее и оператора скрыто фотографируют и снимают на видео.

После этого в Интернете появился шквал публикаций о том, что Министерство обороны России якобы отправило на саммит Евросоюза шпионов под видом журналистов.

Как сообщила Бороднева, на полях саммита ЕС в пресс-центре против российских журналистов развернулась информационная война. С корреспондентом «Звезды» отказались общаться иностранные коллеги, они под разными предлогами не давали интервью.