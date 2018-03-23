Минздрав разрешил россиянам мочить Манту

Кожную пробу Манту на туберкулез можно мочить водой, заявила главный внештатный специалист, фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Нельзя расчесывать. Теребить нельзя, тереть мочалкой», – сказала Васильева.

Она уточнила, что требование не мочить Манту продиктовано тем, что место намокания, как правило, вытирают. Васильева же порекомендовала промокнуть намокший участок кожи, чтобы не раздражать место пробы.

В то же время бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в феврале призывал россиян беречь от воды место пробы.

Проба Манту – это иммунологический тест, внедренный французским исследователем Шарлем Манту. Наличие в организме туберкулезной инфекции определяется путем введения туберкулина – экстракта микробактерий, используемых для внутрикожных диагностических проб на туберкулез у человека и животных.