Савченко объявила о начале голодовки

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко собирается полностью отказаться от еды начиная с пятницы, 23 марта.

Такое заявление прозвучало в Шевченковском районном суде Киева, где решается вопрос о мере пресечения нардепу.

«Принято политическое решение меня задержать. Если я остаюсь в тюрьме, то еще раз покажу, что такое народ Украины и что такое герой. С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку», – сообщила она.

Ранее депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали по обвинению в подготовке госпереворота и теракта на Украине.