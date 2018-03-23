Савченко объявила о начале голодовки
Задержанная накануне по подозрению в подготовке госпереворота и теракта на Украине Надежда Савченко сообщила, что с пятницы начинает голодать.
Фото: Serg Glovny / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко собирается полностью отказаться от еды начиная с пятницы, 23 марта.
Такое заявление прозвучало в Шевченковском районном суде Киева, где решается вопрос о мере пресечения нардепу.
«Принято политическое решение меня задержать. Если я остаюсь в тюрьме, то еще раз покажу, что такое народ Украины и что такое герой. С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку», – сообщила она.
Ранее депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали по обвинению в подготовке госпереворота и теракта на Украине.