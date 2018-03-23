Юнкер только с четвертой попытки смог выговорить «заклинание» Мэй «highly likely»

Формулировку «highly likely», которая была озвучена Терезой Мэй в обвинениях в адрес России относительно отравления Скрипалей, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС смог выговорить лишь с четвертой попытки.

Каждый раз, когда председатель Европейской комиссии пытался произнести слова «highly likely», у него заплетался язык.

Английская фраза «highly likely» на русский язык переводится как «весьма вероятно». «Highly likely» – это, по сути, единственное, чем руководствуется Лондон, а теперь еще и Брюссель, предъявляя России более чем серьезные обвинения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила фразу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с заклинанием против Российской Федерации.