В Совфеде назвали желание Латвии выслать российских дипломатов ничем не спровоцированным решением
По мнению заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, это неразумное и безосновательное решение.
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Владимир Джабаров прокомментировал намерение Латвии выслать дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля».
Подобный шаг он называет необоснованным, и, по мнению Джабарова, он был сделан исключительно из солидарности к Англии.
«Абсолютно ничем не спровоцированное решение. Поэтому я думаю, это просто попытка показать себя», - заявил он телеканалу «Звезда».
Джабаров не исключает, что по стопам Латвии могут последовать и другие страны, такие как Польша и Литва.
«Но они скоро поймут, что дивидендов никаких политических они не приобретут», - отмечает заместитель председателя Комитета Советской Федерации.
Ранее в МИД прибалтийского государстве сообщали о решении выслать российских сотрудников дипломатической миссии.