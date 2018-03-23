В Совфеде назвали желание Латвии выслать российских дипломатов ничем не спровоцированным решением

Владимир Джабаров прокомментировал намерение Латвии выслать дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля».

Подобный шаг он называет необоснованным, и, по мнению Джабарова, он был сделан исключительно из солидарности к Англии.

«Абсолютно ничем не спровоцированное решение. Поэтому я думаю, это просто попытка показать себя», - заявил он телеканалу «Звезда».

Джабаров не исключает, что по стопам Латвии могут последовать и другие страны, такие как Польша и Литва.

«Но они скоро поймут, что дивидендов никаких политических они не приобретут», - отмечает заместитель председателя Комитета Советской Федерации.

Ранее в МИД прибалтийского государстве сообщали о решении выслать российских сотрудников дипломатической миссии.