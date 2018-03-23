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Эксперты рассказали, как Пентагон тестирует на украинцах секретные препараты

Лина Давыдова
18:11 23.03.2018
В новом выпуске программы «Политический детектив» на телеканале «Звезда» эксперты расскажут о новых разработках Пентагона, которые тестируются на Украине и в ряде ближневосточных стран.
Фото: Oleg Pereverzev / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Пентагон давно вынашивает идею о создании суперсолдата. Он должен быть бесстрашен и вынослив: не спать неделями, а главное – не чувствовать боли. Большинство проектов Пентагона строго засекречено. Как правило, этими разработками занимается агентство DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США). Биомедицинские и биологические исследования, которые проводят сегодня ученые агентства DARPA, сосредоточены в области разработок по контролю человеческого сознания.

Эксперты не исключают, что Пентагон тестирует новые препараты на людях. Только использует он для своих исследований не американцев, а граждан других стран. Так полагает политолог Александр Асафов. По его мнению, площадкой для испытаний США становятся Украина и территория ближневосточного конфликта.

«Для них (американцев – прим. ред.) безопаснее приехать в зону бедствия, зону войны, зону гражданского конфликта, купить необходимых чиновников или военных, кто имеет там временную власть. И через нее уже спокойно, без оглядки проводить свои исследования. И Украина, и территория ближневосточного конфликта – не исключения. Поэтому они действуют там практически открыто», – отмечает эксперт.

По словам ряда политологов, все началось с Майдана. Очевидцы тех событий сразу заметили, что сторонники евроинтеграции абсолютно спокойно находились длительное время на сильном морозе и всегда пребывали в состоянии эйфории.

Вот что вспоминает украинский правозащитник, полковник милиции в отставке Галина Запорожцева.

«Они ночью никогда не спали. То есть это были какие-то молитвы, песнопения. Каждые полчаса пели гимн Украины. Было ощущение, что они сутками не спят. Они все время в таком боевом духе», – говорит она.

Политолог Александр Асафов рассказывает, что лично видел, как участникам беспорядков на Майдане в 2014 году раздавали некие таблетки.

«Я лично видел раздачу одинаковых таблеток боевикам Майдана. Они охотно брали, поскольку объяснялось, что это вам поможет, придаст больше сил. То есть никто не раздавал это как наркотический препарат, у которого будут какие-то последствия. Просто говорили, что вам надо держаться, стоять, и вот, берите сколько хотите. Раздача была практически бесконтрольной», – отмечает эксперт.

Но загадочные таблетки были не единственными стимуляторами активности митингующих. По словам Запорожцевой, сотрудники «Беркута» находили у активистов Майдана в сумках шприцы с непонятными содержимым.

«Сотрудники "Беркута" в одно из своих очередных наступлений заняли определенную часть Институтской улицы... Там были и митингующие, которые оборонялись. Они бежали, бросив свое имущество, и на камеру были сняты брошенные вещи. Когда сотрудники "Беркута" открывали эти сумки, брошенные в спешке, то обнаруживали там шприцы», – рассказывает она.

На ком сейчас Пентагон тестирует свои разработки и почему все больше украинских военных в зоне «АТО» перестают чувствовать страх во время наступления и боль при ранении? Все подробности в новом расследовании «Политического детектива». Не пропустите в воскресенье, 25 марта, в 10:45 на телеканале «Звезда».

Мнения, выраженные в данном материале, являются авторскими и могут не совпадать с мнением редакции.

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