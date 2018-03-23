Эстония намерена выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что государство рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Одним из возможных шагов является высылка российских дипломатов. Конечно, мы находимся в тесном контакте с Великобританией и надеемся, что Москва будет в полной мере сотрудничать с Лондоном», – цитирует премьера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Латвия собирается выслать одного или нескольких сотрудников посольства Российской Федерации.

Лондон выслал 23 российских дипломатов, Москва ответила зеркально: сегодня сотрудники британского посольства улетели из страны. Своего посла отозвал Евросоюз. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе встали на сторону Лондона, который считает, что за покушением в Солсбери стоит Москва, но доказательства так и не были предоставлены.