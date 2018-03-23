В Перу нашли 47 гробниц времен высокоразвитой цивилизации

При раскопках древней столицы Чан-Чан в Перу археологи обнаружили 47 захоронений, которые принадлежат трем доколумбовым цивилизациям.

Как сообщает агентство Andina, захоронения обнаружены в городе Трухильо, административном центре региона Ла-Либертад. На его месте в древности находился город Чан-Чан, который являлся столицей высокоразвитой цивилизации Чиму, тогда в нем проживало до 60 тысяч человек.

Отмечается, что большинство из 47 обнаруженных гробниц относятся к периоду Чиму, к 1200–1400 годам. Они находятся в длинном каменном коридоре. Несколько захоронений оказались более древними. По мнению ученых, они принадлежали цивилизациям Виру (с 150 по 500 год нашей эры) и Салинар (400–300 годы до нашей эры).

Так, в одном из захоронений обнаружены останки мужчины. Рядом с ним нашли восемь керамических сосудов, которые выполнены в виде животных и птиц. По словам историков, такой ритуал был характерен для культуры Виру.

Всего были обнаружены останки 50 человек, в том числе 12 детей. В одной из детских могил найдены 49 раковин моллюсков, и такое число названо беспрецедентным.

Как заявили ученые, некоторые из погребенных людей были принесены в жертву. На их груди найдены следы разрезов. Возможно, человеческими жертвоприношениями древние жители хотели вызвать дожди.