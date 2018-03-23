Машина скорой помощи сбила пешеходов в Москве: видео

На юге Москвы автомобиль скорой помощи сбил пешеходов. По предварительной информации, пострадали два человека. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды», ссылаясь на экстренные службы города.

На кадрах ролика с места происшествия видно, как поток машин останавливается перед пешеходным переходом, пропуская людей, но карета скорой помощи продолжает движение и врезается в толпу.

Сообщается, что инцидент произошел рядом с домом № 10 по 6-й Радиальной улице. Врачи сразу же оказали попавшим под колеса людям необходимую медпомощь. Другие обстоятельства происшествия не сообщаются.