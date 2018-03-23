На съемках фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный

Майкл Дэвидсон погиб при исполнении служебных обязанностей во время пожара, разгоревшегося во время съемок нового фильма «Сиротский Бруклин» с Брюсом Уиллисом и Эдвардом Нортоном в главных ролях, сообщает американская газета The New York Post.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 марта в Нью-Йорке. Во время съемочного процесса в подвале здания произошло возгорание. Тушить пожар прибыла бригада, состовшая из 175 пожарных.

Один из них, Майкл Дэвидсон, получил сильные ожоги и отравление угарным газом.

Его доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

Отмечается, что пострадали еще двое пожарных, а также трое гражданских лиц. Все они были госпитализированы, и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Исполнители главных ролей, актеры Брюс Уиллис и Эдвард Нортон, также находились на съемочной площадке в этот момент, но вовремя успели покинуть помещение.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио уже выразил свои соболезнования в связи со случившейся трагедией.