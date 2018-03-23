Эксперт назвал мотивы ЕС по решению отозвать посла из России

Лидеры стран-членов ЕС в рамках саммита в Брюсселе решили отозвать посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдереру в связи с «делом Скрипаля». Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности дипакадемии МИД РФ Иван Сурма прокомментировал RNS эту ситуацию. По его мнению, решение было принято «в духе политики коллективного запада по дискредитации и демонизации России».

«Дело в том, что западу придется отвечать на ряд трудных вопросов, и для того, чтобы хоть как-то “правильно” выстроить свою позицию, они и отозвали посла», – сказал Сурьма.

По его мнению, посла вызывают для того, чтобы сделать политику Евросоюза единой с точки зрения поддержки Британии, потому что Лондон оказывает на ЕС достаточно сильное давление. Он добавил, что парадокс заключается в том, что Великобритания выходит из Евросоюза, но в то же время имеет столь сильное политическое влияние.

«Тут может разыгрываться двойная карта. Британия может использовать “дело Скрипаля” для того, чтобы выторговать себе ряд преференций в ходе переговоров с ЕС по Brexit, или же надолго затянуть переговорный процесс, предварительно смоделировав противостояние против России», – добавил профессор.

Также Сурьма отметил, что «вторая карта связана с общей идеологией англосаксонских стран», которая нацелена на борьбу с РФ. По его мнению, Британия чувствует, что теряет некоторые позиции по тем же странам ЕС, и поэтому она пытается сформировать единую позицию по отношения к России с отзывом послов. Возможно таким образом они пытаются сформировать стратегию для давления на Российскую Федерацию, и так решать внутренние и внешние проблемы.

«России инцидент со Скрипалем не нужен был ни в каком виде. Если посмотреть на хронологию событий, то первого марта было послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, где он озвучил данные о новых видах вооружения. Инцидент в Солсбери происходит четвертого марта, я думаю, они поспешили с этим, чтобы как-то повлиять на выборы президента РФ и позицию Евросоюза по отношению к нам, но других инструментов под другой не оказалось», – заявил эксперт.

По мнению Сурьмы, против России идет сильная информационная война. Как он заявил, ситуацию с информационным и дипломатическим пикированием по ряду вопросов можно рассматривать как определенную артподготовку перед попыткой оказания более серьезного давления на РФ, в том числе с целью ограничения ее влияния в Европе.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют об отзыве посла ЕС из России из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.