Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт назвал мотивы ЕС по решению отозвать посла из России

Александра Арсентьева
16:19 23.03.2018
«Дело в том, что западу придется отвечать на ряд трудных вопросов, и для того, чтобы хоть как-то “правильно” выстроить свою позицию, они и отозвали посла», – заявил профессор кафедры госуправления и нацбезопасности дипакадемии МИД РФ Иван Сурма.
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Лидеры стран-членов ЕС в рамках саммита в Брюсселе решили отозвать посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдереру в связи с «делом Скрипаля». Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности дипакадемии МИД РФ Иван Сурма прокомментировал RNS эту ситуацию. По его мнению, решение было принято «в духе политики коллективного запада по дискредитации и демонизации России».

«Дело в том, что западу придется отвечать на ряд трудных вопросов, и для того, чтобы хоть как-то “правильно” выстроить свою позицию, они и отозвали посла», – сказал Сурьма.

По его мнению, посла вызывают для того, чтобы сделать политику Евросоюза единой с точки зрения поддержки Британии, потому что Лондон оказывает на ЕС достаточно сильное давление. Он добавил, что парадокс заключается в том, что Великобритания выходит из Евросоюза, но в то же время имеет столь сильное политическое влияние.

«Тут может разыгрываться двойная карта. Британия может использовать “дело Скрипаля” для того, чтобы выторговать себе ряд преференций в ходе переговоров с ЕС по Brexit, или же надолго затянуть переговорный процесс, предварительно смоделировав противостояние против России», – добавил профессор.

Также Сурьма отметил, что «вторая карта связана с общей идеологией англосаксонских стран», которая нацелена на борьбу с РФ. По его мнению, Британия чувствует, что теряет некоторые позиции по тем же странам ЕС, и поэтому она пытается сформировать единую позицию по отношения к России с отзывом послов. Возможно таким образом они пытаются сформировать стратегию для давления на Российскую Федерацию, и так решать внутренние и внешние проблемы.

«России инцидент со Скрипалем не нужен был ни в каком виде. Если посмотреть на хронологию событий, то первого марта было послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, где он озвучил данные о новых видах вооружения. Инцидент в Солсбери происходит четвертого марта, я думаю, они поспешили с этим, чтобы как-то повлиять на выборы президента РФ и позицию Евросоюза по отношению к нам, но других инструментов под другой не оказалось», – заявил эксперт.

По мнению Сурьмы, против России идет сильная информационная война. Как он заявил, ситуацию с информационным и дипломатическим пикированием по ряду вопросов можно рассматривать как определенную артподготовку перед попыткой оказания более серьезного давления на РФ, в том числе с целью ограничения ее влияния в Европе.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют об отзыве посла ЕС из России из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Латвия высылает дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля»
Дата23.03.2018, 15:33
Латвия высылает дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля»
С уведомлением о вручении: как новая система оповещения о призыве поможет борьбе с уклонистами
Дата23.03.2018, 08:10
С уведомлением о вручении: как новая система оповещения о призыве поможет борьбе с уклонистами
WADA обнаружило еще 60 допинговых «нарушителей» среди российских атлетов
Дата23.03.2018, 15:27
WADA обнаружило еще 60 допинговых «нарушителей» среди российских атлетов
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Минобороны: показанное новейшее российское оружие – не все, что есть в арсенале
Дата22.03.2018, 19:45
Минобороны: показанное новейшее российское оружие – не все, что есть в арсенале
Первый среди лучших: героические страницы Героя СССР Анатолия Ляпидевского
Дата23.03.2018, 08:25
Первый среди лучших: героические страницы Героя СССР Анатолия Ляпидевского
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
15:30 В стране и мире
Видео
Назван вероятный мотив покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
15:23 В стране и мире
Видео
Захвативший заложников на юге Франции убит
14:41 В стране и мире
Видео
Банк России понизил ключевую ставку до 7,25%
12:55 В стране и мире
мнение
Химик рассказал, как в Лондоне «прокололись» с обвинениями в адрес России по «делу Скрипаля»
11:57 ОПК
Видео
Разработчик рассказал, как подлодка К-284 «Акула» впервые обнаружила иностранную субмарину
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth Видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth
Опубликовано видео учений ВМС США в Арктике с нанесением «удара по России» Видео
Опубликовано видео учений ВМС США в Арктике с нанесением «удара по России»
Экс-сотрудница MI5 объяснила просчет британских спецслужб по «делу Скрипаля» Видео
Экс-сотрудница MI5 объяснила просчет британских спецслужб по «делу Скрипаля»
Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля» Видео
Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля»
Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона» Видео
Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона»
Летчик сумел избежать гибели, запустив двигатель в пикировании Видео
Летчик сумел избежать гибели, запустив двигатель в пикировании
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.