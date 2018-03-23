Мужчина, напавший на журналистку «Эха Москвы», будет направлен на принудительное лечение

Борис Гриц будет направлен на принудительное лечение после нападения на радиоведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении», – отмечается на сайте ведомства.

Подобное решение было принято в связи с тем, что, по мнению следствия, в момент совершения преступления Гриц «не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими».

Уголовное дело для решения вопроса о применении принудительной меры будет направлено в суд в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Татьяна Фельгенгауэр завершила курс лечения после покушения и вышла на работу.