Латвия высылает дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля»

Латвия приняла решение о высылке сотрудников российской дипломатической миссии в этой стране в связи с так называемым делом Скрипаля. Об этом сообщили в МИД прибалтийского государства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что пока не определили точное количество персон нон грата, возможно, это будет только один человек либо несколько, передает РИА Новости.

«Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС сейчас обсуждает, каковы могут быть ответные шаги на отравление Скрипаля», – сказали в МИД Латвии.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению, а премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

После этого Великобритания призвала и другие европейские страны выслать сотрудников российских дипмиссий.

Кроме того, из-за «дела Скрипаля» лидеры стран – членов ЕС приняли решение отозвать главу представительства в России. В Кремле выразили сожаление в связи с данным решением.