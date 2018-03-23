Он что-то употреблял: экс-сокамерники Скрипаля рассказали о пристрастиях бывшего сотрудника ГРУ

Бывшие сокамерники Сергея Скрипаля рассказали в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» о своем отношении к экс-полковнику ГРУ. Среди них – бывший начальник 4-го управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Лапин. С 2007 по 2010 год он отбывал наказание в одной колонии со Скрипалем. Лапин также был завхозом 8-го отряда колонии строгого режима, в которой сидел экс-полковник ГРУ. Лапин рассказывает, что в тюрьме Скрипаль работал в швейном цеху, но в заключении он выполнял и другие функции.

«Когда человек находится в закрытом помещении, в узком кругу, в определенное время его начинаешь видеть насквозь. Человек владел многими языками, когда осужденные писали в зарубежный суд для отмены своего приговора, он переводил некоторые тексты, которые приходили им на французском языке», – вспоминает Лапин в программе «Теория заговора».

Еще один сокамерник Скрипаля, экс-начальник уголовного розыска по Ростову-на-Дону Андрей Сычев отмечает, что бывший полковник ГРУ держался в заключении довольно обособленно.

«Он жил обособленно и общался с людьми выборочно. За время совместного отбывания наказания у нас с ним наладились взаимоотношения. Очень часто мы беседовали на какие-то темы, не обязательно о его жизни. У меня к нему двоякое отношение: я понимаю, что это предатель, и я знаю его как человека, с которым я общался», – рассказывает Сычев.

По словам бывших сокамерников Скрипаля, поведение экс-полковника ГРУ указывало на то, что он мог принимать какие-то наркотические вещества.

«При личных беседах все равно проскальзывало, что человек что-то употреблял», – говорит Лапин.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в Солсбери. Изначально некоторые британские СМИ сообщили об отравлении экс-полковника ГРУ опиоидным анальгетиком фентанилом.

Кандидат химических наук действительный член Международной ассоциации по идентификации, эксперт Конституционного и Верховного судов РФ Дмитрий Гладышев рассказал телеканалу «Звезда» о признаках отравления этим наркотическим веществом.

«Те признаки, о которых говорили: бессознательное состояние, закатывание глаз, тошнота, рвота, конвульсии. Это похоже на отравление фентанилом. Но и на реакцию на фосфорорганические вещества тоже похоже. Однако при применении фосфороорганики тут же наступает летальный исход», – отмечает эксперт.

На данный момент Лондон утверждает, что Скрипаль и его дочь могли быть отравлены при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок», которое якобы было произведено в СССР, и что к произошедшему инциденту якобы причастна Россия.

Между тем Москва на различных уровнях неоднократно призывала Лондон предоставить доказательства либо принести извинения за нелепые обвинения. До сих пор ни того, ни другого не последовало.