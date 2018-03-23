Захвативший заложников на юге Франции убит

Операция по освобождению заложников в городе Треб на юге Франции завершена. Об этом сообщил мэр коммуны Эрик Менасси в эфире французского ТВ.

В результате спецоперации вооруженный преступник, захвативший заложников в супермаркете в комунне Треб, убит. Около 20 заложников покинули здание супермаркета.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина захватил заложников в супермаркете на юге Франции. Позже выяснилось, что он заявил о своей принадлежности к группировке «Исламское государство»*.

В настоящее время место происшествия оцеплено полицией. Как сообщают местные СМИ, французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическое.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) – запрещенная в России террористическая организация