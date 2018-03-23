Назван вероятный мотив покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Мотивы покушения на экс-полковника Сергея Скрипаля не стоит искать в области его деятельности на британскую разведку в период работы в ГРУ, поскольку на момент его передачи Россией Британии в 2010 году он не представлял для первой никакой угрозы. Такое мнение в интервью «Звезде» высказала экс-агент внутренней британской контрразведки MI5 Анни Машон.

Бывший агент выразила уверенность, что мотивы стоит изучать, анализируя последние восемь лет его жизни, уже на территории Соединенного Королевства.

«Я не вижу мотивов его убийства, по крайней мере, в этой сфере его жизни. Предполагаю, что возможный мотив его убийства кроется в его деятельности за последние восемь лет, в том, над чем он работал, с кем общался», – сказала она. «Мне кажется, что именно этими вопросами полиция и должна заниматься. Изучать его компьютер, телефонную книгу... чтобы выяснить мотив преступления», – добавила Машон.

Бывший агент MI5 также назвала ничем не подкрепленные обвинения Лондона в адрес Москвы в причастности к покушению на Скрипаля продолжением так называемого «Раша Гейт». На самом деле, рассказала Машон, британские спецслужбы пытаются прикрыть свои провалы.