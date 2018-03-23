СМИ: дочь Скрипаля приходила в сознание после отравления

Дочь Сергея Скрипаля Юлия приходила в сознание после того, как была госпитализирована в связи в отравлением в Солсбери, сообщает британское издание The Times.

В больнице девушка ненадолго очнулась, однако, как отмечает издание, она была не в состоянии «внятно» разговаривать. Ее отец в сознание так и не приходил.

The Times добавляет, что никто из родственников Скрипаля не обращался в больницу после госпитализации бывшего полковника ГРУ и его дочери.

В настоящий момент оба находятся в коме. Состояние пострадавших, по мнению врачей, остается критическим.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта без сознания в британском городе Солсбери. В причастности к покушению власти Великобритании обвинили Россию, однако никаких доказательств они предоставить не смогли.