Песков прокомментировал решение ЕС отозвать посла из России

В Кремле сожалеют об отзыве посла ЕС Маркуса Эдерера из России из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».

При этом он отметил, что пока не известно, было ли на самом деле принято такое решение на совещании стран – лидеров Евросоюза.

«Конечно, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку "с большой долей вероятности", принимаются такие решения и строятся суждения такого рода. Мы с этим не согласны и еще раз повторяем, что Россия абсолютно однозначно не имеет никакого отношения к делу Скрипалей», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Россия лишена возможности получать хоть какую-то информацию от первоисточника. Песков отметил, что также непонятно, какими данными оперировал Лондон, чтобы убедить партнеров поддержать Великобританию.

В московском диппредставительстве ЕС сообщили, что документа об отзыве посла не получали. Поэтому Песков призвал дождаться официального заявления Евросоюза.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидеры стран – членов ЕС приняли решение отозвать главу представительства в России из-за «дела Скрипаля».