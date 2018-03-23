Банк России понизил ключевую ставку до 7,25%

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 7,25%. Информацию об этом опубликовала пресс-служба регулятора.

«Принятое решение по ключевой ставке и потенциал ее последующего снижения будут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий, что поддержит рост внутреннего спроса и создаст условия для приближения годовой инфляции к 4%», – говорится в сообщении.

Также в Центробанке намерены отслеживать риски для инфляции с учетом растущей неопределенности в мировой торговле. В следующий раз обсуждение по ключевой ставке состоится 27 апреля.

В то же время решение регулятора практически не сказалось на курсах валют. К 13:40 курс доллара к рублю расчетами «завтра» падал на семь копеек и составил 57,18 рубля, а евро поднялся на шесть копеек – до 70,51 рубля.