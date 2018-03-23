Власти назвали терактом захват заложников в Требе на юге Франции
Мужчина, который захватил заложников в одном из супермаркетов на юге Франции, заявил о своей принадлежности к ИГИЛ*.
Фото: Lies_Breaker / twitter
Видео: ladepeche.fr
Вооруженный мужчина, захвативший заложников во французском городе Треб, заявил о своей принадлежности к группировке «Исламское государство»*. Об этом сообщил телеканал BFM.
Журналисты отмечают, что мужчина крикнул сотрудникам правоохранительных органов, что является «солдатом ИГИЛ*».
В префектуре района отметили, что данный инцидент расценивается как теракт. Как пишет AFP, в результате захвата заложников есть раненые. По разным данным, пострадали один или два человека.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина захватил заложников в супермаркете на юге Франции, перед этим открыв огонь по спецназовцам в Каркассоне.
*«Исламское государство»* (ИГИЛ*) – запрещенная в России террористическая организация