Ученые нашли новый способ продлить долголетие

Новый способ продлить годы активной жизни и уменьшить риск преждевременной смерти нашли американские ученые. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Для того чтобы продлить жизнь, будет достаточно и коротких периодов повышенной и умеренной активности, таких как ходьба, выяснили специалисты.

«На протяжении 30 лет считалось, что умеренная степень активности приносит пользу для здоровья только в том случае, если упражнения занимают не менее десяти минут. Это противоречит государственным рекомендациям о здоровье, таким как советы чаще подниматься пешком по ступенькам, а не ездить на лифте, или парковаться подальше от места назначения. Это ведь не занимает десять минут, почему же тогда такие меры были рекомендованы?» – цитирует газета профессора Уильяма Крауса.

Ученые провели исследование при участии пяти тысяч человек, чтобы выяснить, насколько полезны малые периоды активности для продления жизни. Оказалось, что среди людей в возрасте от 40 лет и старше, уделявших физическим нагрузкам менее 20 минут в день, наблюдался высокий коэффициент смертности. У тех же, кто занимался около часа в сутки, риск смерти снизился на 57%. А 100-минутная нагрузка довела этот показатель до 76%.