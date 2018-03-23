Путин заявил, что России нужен настоящий прорыв

Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к россиянам после выборов главы государства поблагодарил за оказанное ему доверие и признание его работы.

«Вижу в вашем высоком доверии надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана. С теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы. Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв», – подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что видит в активном участии в президентских выборах готовность к переменам, поэтому он чувствует свою ответственность перед россиянами.

«Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем я говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано», – подчеркнул президент РФ.

Ранее ЦИК утвердил итоги президентских выборов в России. Действующий президент Владимир Путин победил на выборах главы государства с результатом 76,69% голосов.