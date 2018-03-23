Неизвестный устроил стрельбу и захватил заложников во Франции

Неизвестный мужчина захватил заложников в супермаркете на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что перед тем как заблокировать людей в супермаркете, злоумышленник открыл огонь по спецназовцам в Каркассоне и ранил одного из них. Также есть информация, что от ранения погиб один человек в магазине.

Местные власти сообщают, что в районе супермаркета Super U в коммуне Треб проходит спецоперация, район оцеплен правоохранителями.

Преступник заявил о своей приверженности запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру.