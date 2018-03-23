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Успенская подаст в суд на экипаж «Аэрофлота», снявший ее с рейса

Василиса Морозова
13:53 23.03.2018
В полиции не стали составлять административный протокол на Любовь Успенскую, которая устроила дебош на борту самолета, а сама певица намерена подать в суд на сотрудников «Аэрофлота».
Успенская подаст в суд на экипаж «Аэрофлота», снявший ее с рейса
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певица Любовь Успенская подаст жалобу в суд на сотрудников авиакомпании «Аэрофлот», которые сняли ее с рейса Москва – Омск. Об этом ТАСС сообщил директор артистки Виталий Макаров.

«Мы будем подавать в суд, потому что с таким столкнулись впервые. Командир экипажа нарушил правила – он не вышел к нам, приняв решение о том, что мы должны покинуть самолет», – сказал Макаров.

По его словам, Успенской даже «не показали протокол, не дали имен ни командира корабля, ни бортпроводницы». А конфликт, как пояснил Макаров, произошел из-за сумки для переноски собаки. Певица сложила в нее часть необходимых ей по болезни лекарств, а полуторакилограммовую собаку внесла в салон на руках. Бортпроводница потребовала спрятать животное, на что Успенская отметила, что достанет запасную переноску из чемодана, когда дойдет до своего места. 

«Она ответила, что не пустит, вплоть до того, что стала отталкивать Любу. Если дебошем называть ответ Любы "Вы в своем уме?", то я тогда вообще ничего не понимаю», – заявил директор певицы.

Певица вылетела на гастроли в Омск ближайшим рейсом, через два часа. В такой же ситуации экипаж другого рейса отреагировал иначе, подчеркнул Макаров. 

В российской авиакомпании «Аэрофлот» объяснили, что Успенскую попросили предъявить посадочный талон и поместить собаку в переноску. Однако певица не выполнила эти просьбы, а оттолкнула стюардессу и попыталась пройти в салон самолета.

Командир воздушного суда решил снять ее с самолета. На Успенскую составили рапорт, а свидетели случившегося дали показания. В результате рейс был задержан на час.

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