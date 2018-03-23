Фигуранты дела Лесли и Рыбки получили сроки

Суд Паттайи приговорил фигурантов дела о «секс-тренинге», который организовали в Таиланде Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), к условным срокам.

Россиянка Диана Симук получила срок в полгода, гражданин РФ Денис Козлов и гражданин Белоруссии Игорь Кучерявенко – по три месяца. Также всех троих приговорили к штрафам в размере от 100 до 150 долларов, передает РИА Новости.

Теперь их передадут иммиграционной полиции для депортации в страны гражданства.

Напомним, в начале марта полиция Паттайи задержала Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек за проведение нелегального «секс-тренинга» и нарушение закона Таиланда.

Настя Рыбка обратилась к американским журналистам с заявлением о том, что у нее есть информация «о связях Дональда Трампа с Россией». После этого Кириллов обратился в американское консульство с просьбой о предоставлении им политического убежища.

В ответ на это Госдеп США назвал историю Насти Рыбки «странной» и отказался ей помогать.