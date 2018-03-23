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Там должны были быть горы трупов: эксперт усомнился в отравлении Скрипалей «Новичком»

Алексей Леонков
13:53 23.03.2018
Применение «Новичка» в Солсбери привело бы к множеству отравлений
Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Военный эксперт Алексей Леонков усомнился в версии Лондона об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок». По его словам, если бы это действительно было так, то жертв в Солсбери было бы куда больше.

«В городских кварталах это вещество с трудом выветривается, поэтому там должны были быть горы трупов, множество отравленных людей. Потому что за счет городской застройки концентрация этого вещества была бы большой. В разных местах по-разному, конечно, но мы видели кадры, где ходили товарищи в защитных костюмах, рядом стояли корреспонденты без всяких масок и спокойно снимали», – отметил эксперт в программе «Теория заговора» на телеканале «Звезда».

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта в британском Солсбери на скамейке в бессознательном состоянии. Позже официальный Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы было произведено в СССР. За этим заявлением последовало объявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о высылке 23 российских дипломатов.

Между тем Москва на различных уровнях неоднократно призывала Лондон предоставить доказательства якобы причастности РФ к данному инциденту либо принести извинения за нелепые обвинения. До сих пор ни того, ни другого не последовало. При этом Россия все еще не допущена к расследованию отравления Скрипалей.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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