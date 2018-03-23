В «Аэрофлоте» прояснили ситуацию с Любовью Успенской

В российской авиакомпании «Аэрофлот» объяснили, почему певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва – Омск. Об этом пишет РИА Новости.

По словам сотрудника компании, певицу попросили предъявить посадочный талон и поместить собаку в переноску. Успенская в ответ толкнула стюардессу и попыталась пройти в салон самолета. После этого командир воздушного суда решил снять ее с самолета.

На Успенскую составили рапорт, а свидетели случившегося дали показания.

«Задержка рейса составила около часа», – добавили в «Аэрофлоте».

Ранее сообщалось, что певица Любовь Успенская устроила дебош и отказалась поместить свою собаку в переноску.