Российские СИЗО понравились Савченко больше, чем украинские

Следственные изоляторы на Украине хуже российских, заявила нардеп Верховной рады Надежда Савченко, которую задержали в четверг по подозрению в подготовке теракта.

Савченко посетовала, что не может даже сходить в туалет, потому что все помещение, в котором она содержится, охватывают установленные там видеокамеры.

«В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где бы не нарушалась человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали <…> в некоторых моментах даже хуже, чем СИЗО у врага», - заявила нардеп перед заседанием суда в Киеве.

Генпрокуратура Украины обвинила Савченко в планировании теракта в Верховной раде. Луценко, в частности, заявил, что следствие имеет все необходимые доказательства.

Также Савченко подозревают в контактах с высокопоставленными офицерами, которые якобы пообещали помочь свергнуть антинародный режим.

Напомним, в 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года по делу об убийстве журналистов в Донбассе, позже ее помиловал президент РФ и она вернулась на Украину.