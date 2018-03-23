Путин обратился к нации и отметил важность консолидации общества
Владимир Путин обратился к нации после объявления ЦИК РФ официальных результатов выборов президента и поблагодарил россиян за гражданскую активность и поддержку. Глава государства в своей речи отметил, что он понимает свою огромную ответственность перед страной.
«Учитывая масштабную, беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России», - сказал президент.
«Такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны, особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся», - сказал глава государства.
Путин также обратился к россиянам, которые голосовали за других кандидатов на выборах, подчеркнув, что он с уважением относится к их выбору.
«Политические предпочтения не должны разделять нас, мы все патриоты своей страны, и у нас одна общая забота - судьба России, ее процветание. Наше единство, ответственность, общее понимание цели, устремление миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед», - констатировал он.