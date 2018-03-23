Британские дипломаты покинули посольство в Москве
Двадцать три дипломата с семьями были высланы из Москвы в ответ на действия Британии в отношении российской дипмиссии.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Дипломаты Великобритании покинули территорию посольства в Москве. Двадцать три сотрудника дипмиссии с семьями выехали на трех микроавтобусах.
Оставшиеся, а их несколько десятков человек, вышли во двор и проводили высланных дипломатов аплодисментами.
Двадцатого марта российские дипломаты покинули посольство в Лондоне под «Прощание славянки».
Поводом для объявления Лондоном персонами нон грата 23 дипломатов РФ стало отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти считают, что за покушением якобы стоит Россия.
После демарша Великобритании Москва приняла решение о зеркальных мерах.