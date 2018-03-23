Россия может обратиться в ВТО с жалобой на США

России стоит обратиться во Всемирную торговую организацию с жалобой на США, в которых ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий, полагает замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Об этом сообщило информагентство РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении указанных пошлин. На сталь она составила 25%, а на алюминий – 10%.

«...США ввели пошлину на сталь и алюминий, соответственно 25% и 10%, против ряда стран, за исключением Канады и Мексики, как вы знаете. Сейчас они приостановили эту меру для стран Европейского союза, по-моему Австралии, но это вплотную касается РФ и Китая», – заявил Евтухов в Госдуме.

По словам замминистра, необходимо обратиться в органы по разрешению споров ВТО и признать, что ввозные пошлины введены с нарушением норм Всемирной торговой организации.