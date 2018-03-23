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Химик рассказал, как в Лондоне «прокололись» с обвинениями в адрес России по «делу Скрипаля»

Дмитрий Гладышев
12:55 23.03.2018
История с отравлением Скрипаля «Новичком» похожа на какой-то спектакль
Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Кандидат химических наук, действительный член международной ассоциации по идентификации, эксперт Конституционного и Верховного судов РФ Дмитрий Гладышев прокомментировал телеканалу «Звезда» обвинения Великобритании в адрес России по «делу Скрипаля». По словам эксперта, вопросы вызывает то, что не дождавшись результатов анализа вещества, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ, официальный Лондон тут же принялся обвинять в произошедшем Россию, рассказывая о применении «Новичка», якобы произведенного в СССР.

«До тех пор пока нет достоверной информации о том, что же произошло, комментарии не даются. Тут комментарии появились сразу же. Это во-первых. Во-вторых, почему в этом участвуют должностные лица на уровне премьер-министра, министра обороны, которые себе сразу же позволяют такие высказывания, которые не подтверждены можно сказать ничем», - объяснил Гладышев в эфире программы «Теория заговора».

Эксперт также обратил внимание на то, что в 12 километрах от того места, где были найдены Скрипаль и его дочь, находится британская химическая лаборатория, которая так удачно смогла за пару дней определить тип отравляющего вещества.

«Они прокололись. Потому что если это, как нам говорят, боевое отравляющее вещество засекречено, то диагностировать его очень сложно. Если у вас нет предварительной информации, если у вас нет стандарта, то вы ничего не найдете. А дальше возникает вопрос - как оно туда попало и что с ним делали? Это похоже на какой-то спектакль», - заключил эксперт.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейки недалеко от торгового центра в британском городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в причастности к покушению Москву, после чего премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. В России на различных уровнях неоднократно призывали Лондон предоставить доказательства своих слов либо принести извинения за нелепые обвинения, однако до сих пор ни того, ни другого не последовало.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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