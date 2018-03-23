Обаятельный Рекси: Сеть восхитил обычный кот с необычной человеческой мимикой

Пользователей Сети восхитила фотосессия кота по кличке Рекси, который смог показать необычную мимику. Фотографии публикует сайт Boredpanda.

На снимках на морде кота можно прочитать какие угодно эмоции – он может быть счастливым, злым или угрюмым. Можно различить, когда животное улыбается или ухмыляется. Даже язык он показывает необычным способом.