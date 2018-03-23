Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ

Депутаты Государственной думы в окончательном чтении приняли закон, согласно которому собственники жилья смогут заключать прямые договоры об услугах ЖКХ, минуя управляющую компанию.

Собственники в многоквартирных домах на общем собрании могут принять решение о заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, вывоз мусора.

«Речь идет именно о прямом договоре. Из этой цепочки выводится управляющая организация, и напрямую идет контакт с конечным потребителем», – цитирует автора законопроекта, главу комитета по ЖКХ Галину Хованскую «Интерфакс».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, при этом ряд норм будет вводиться в действие поэтапно.