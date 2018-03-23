Пыльная буря из Африки и с Крита накрыла Красную Поляну

Отголоски пыльной бури из Африки дошли до Краснодара. Очевидцы публикуют в социальных сетях видео и фотографии из Красной Поляны, где вместе со снегом «выпал» песок.

«В Красной Поляне аномальная погода! Вместе со снегом выпал песок! Такого здесь никогда не было, да и я, если честно, не помню, чтобы где-то в горах», – написала автор видео.

В настоящее время песок окутал Сочи и Красную Поляну, отмечают очевидцы, которые уверяют, что не используют никаких фильтров при публикации «оранжевых» фотографий.

«В крае выпадают осадки в виде дождя и снега с частичками пыли. Пока больше всего досталось Красной Поляне в Сочи», – пишут в соцсетях.

Такой же пылью, пришедшей из Северной Африки, 22 марта накрыло греческий остров Крит. Как сообщает RT, концентрация в воздухе составила примерно 500 микрограммов на кубометр. Все вокруг стало оранжево-красным. Жители острова и туристы испытывали проблемы с дыханием, а видимость не превышала нескольких сотен метров.