«Трясся, как желе»: парашютист совершил умопомрачительный прыжок с 90-метровой мачты

Экстремальный прыжок с 90-метровой радиомачты совершили парашютисты в Европе, причем одному из них пришлось грязно выругаться, чтобы заставить себя шагнуть вниз. Видео прыжка опубликовано на сайте газеты Daily Mail.

Двое парашютистов забрались на радиомачту, которая, как говорится в сообщении, находится «где-то в Европе». Оказавшись в верхней точке 90-метровой конструкции, экстремалы выбрались на поперечную балку, откуда должны были прыгнуть.

«Ноги трясутся, как желе», – заметил один из них.

Первый парашютист не сразу смог сделать шаг вниз. Полторы минуты он оглашал окрестности руганью, после чего все-таки совершил прыжок. Эмоции второго экстремала перед отделением от радиомачты остались за кадром.