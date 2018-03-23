В Московском театре сатиры рассказали о здоровье Добронравова

В Московском театра сатиры рассказали, что актер Федор Добронравов чувствует себя значительно лучше и уже 31 марта его выпишут из больницы. Об этом в разговоре с RT рассказала заведующая труппой Бронислава Чунихина.

Она также отметила, что проблемы со здоровьем у Добронравова, которого госпитализировали 17 марта, начались из-за переутомления.

«Федор Викторович чувствует себя значительно лучше. Это была небольшая сосудистая проблема в связи с переутомлением. Мы надеемся, что уже 1 апреля он будет играть спектакль на сцене, 31 марта его выписывают из больницы», – сказала Чунихина.

Ранее в СМИ появилась информация, что актер театра и кино Федор Добронравов перенес инсульт и был прооперирован.

О госпитализации Федора Добронравова стало известно 18 марта. Тогда же был отменен запланированный на этот день спектакль «Чудики» с его участием.