ЦИК официально объявил о победе Путина на выборах

Действующий президент России Владимир Путин победил на выборах главы государства с результатом 76,69% голосов, сказано в проекте постановления Центризбиркома.

Выборы президента России 18 марта признаны состоявшимися и действительными. Свой голос за действующего лидера РФ отдали 56 430 712 россиян.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин стал вторым на выборах президента России, получив 11,77% голосов по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. За него проголосовали 8 659 206 россиян. На третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 5,65% (за него проголосовали 4 154 985 человек).

За телеведущую Ксению Собчак, участвовавшую в выборах от партии «Гражданская инициатива», проголосовал 1 238 031 избиратель. Таким образом, она набрала 1,68%, став четвертой в избирательной гонке.