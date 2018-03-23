Комитет конгресса США завершил расследование дела о «вмешательстве РФ»

Специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за завершение и публикацию расследования по поводу вмешательства РФ в американские выборы. Также планируется выпустить рекомендации по итогам разбирательства. Об этом говорится в итоговом докладе спецкомитета, пишет The New York Times.

В документе сказано, что спецкомитет не нашел доказательств формирования «основы для сговора» между РФ и Трампом благодаря предпринимательской деятельности американского лидера, предшествовавшей его участию в президентских выборах в США в 2016 году.

«Ни один из свидетелей, с которыми проводились собеседования, не предоставил в ответ на прямые вопросы свидетельств пособничества, координации или сговора между избирательной кампанией Трампа и российским правительством», – отмечается в докладе.

Кроме того, комитет не нашел свидетельств того, что встречи между представителями Трампа и официальными лицами российского правительства, включая посла (Сергея Кисляка), свидетельствовали о пособничестве или сговоре с правительством РФ.

Однако американские законодатели все же полагают, что «Россия осуществила кибератаки на политические институты США в 2015–2016 годах». По их убеждению, российская разведка использовала соцсетии для того, чтобы «посеять разногласия и подорвать избирательный процесс в США».

Собеседования провелись более чем с 70 лицами, было изучено более 300 тысяч различных документов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве «абсолютно голословными».